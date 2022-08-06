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Ворог бив по Харкову з Бєлгорода, але деякі ракети "лишилися" в РФ: подробиці нічної атаки

Фото: росяни вночі знову били по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вчергове випустили ракети по цивільних об'єктах Харкова. Ворог вночі бив з території Бєлгорода, деякі ворожі цілі підірвалися у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Близько 01 години ночі вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Зафіксували влучання ракет на території об'єкта інфраструктури в Індустріальному районі", - розповів Синєгубов.

За його словами, через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає.

"За даними військових, кілька ракет "не захотіли" покидати рідний Бєлгород, і підірвалися на території РФ. Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли "за призначенням" немало "подарунків" від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!" - зазначив Синєгубов.

Крім того, по Харківській області протягом доби росіяни завдавали багаторазових ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Також окупанти протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони, поранені двоє людей.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Харкові пролунав вибух. У місті о 00:33 була оголошена повітряна тривога.

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Харківракетный удар