Ворог бив по Харкову з Бєлгорода, але деякі ракети "лишилися" в РФ: подробиці нічної атаки

"Близько 01 години ночі вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Зафіксували влучання ракет на території об'єкта інфраструктури в Індустріальному районі", - розповів Синєгубов.

За його словами, через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає.

"За даними військових, кілька ракет "не захотіли" покидати рідний Бєлгород, і підірвалися на території РФ. Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли "за призначенням" немало "подарунків" від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!" - зазначив Синєгубов.

Крім того, по Харківській області протягом доби росіяни завдавали багаторазових ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Також окупанти протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони, поранені двоє людей.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Харкові пролунав вибух. У місті о 00:33 була оголошена повітряна тривога.

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