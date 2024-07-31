В ВР зарегистрировали законопроект, изменяющий правила программы "єВідновлення"

Украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат "єВідновлення", а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств по компенсации. Соответствующий законопроект №11444 зарегистрирован в Верховной Раде,

По ее словам, во время проведения в конце прошлого года публичных консультаций по усовершенствованию механизма программы "єВідновлення", участники неоднократно отмечали необходимость пересмотра некоторых норм закона, регулирующего программу, поскольку они существенно ограничивали украинцев.

Именно поэтому все необходимые в этой связи изменения прописали в законопроекте №11444, который на днях зарегистрировали в парламенте. Так, предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за средства "єВідновлення", не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Кроме этого, текущие счета, открытые для зачисления компенсации, нельзя будет арестовать или взыскать в рамках исполнения закона "Об исполнительном производстве". Исключение – ситуации, когда компенсацию получили незаконно и ее должны вернуть в полном объеме.

"Также в документе прописаны процедуры признания населенного пункта территорией непригодной для жизнедеятельности и, соответственно, расположенное там жилье приравнивается к уничтоженному объекту. Проведение обследования такого жилья для получения компенсации не требуется", - подчеркнула Елена Шуляк.

Кроме этого, законопроект №11444 предлагает, чтобы компенсацию "єВідновлення" можно было использовать для погашения кредита на приобретение или инвестирование в объект жилой недвижимости или земельного участка, на котором расположен такой объект. Предполагается, что компенсация за поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества, в отношении которого имеется обременение его ипотекой, предоставляется при условии получения согласия кредитора.

Помимо упрощения процедуры получения компенсации, законопроект №11444 более четко прописывает как условия ее предоставления, так и непредоставления. В частности, прилагается такое основание для отказа в подаче заявления по объекту, который не был поврежден или уничтожен в результате российской вооруженной агрессии. Более того, устанавливается ответственность за нецелевое использование денежных средств компенсации "єВідновлення".

"Предлагаемый нами законопроект регулирует внесение в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества информации о поврежденных/уничтоженных объектах недвижимого имущества для целей, не связанных с предоставлением компенсации. Внесение такой информации актуально для не начисления и не уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка", – отметила Шуляк.

Напомним, на днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11440, который предлагает упростить процесс получения компенсаций "єВідновлення" гражданам, чье жилье не внесено в Государственный реестр прав. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье. Но если эту выписку получить в БТИ по тем или иным причинам было невозможно, единственным вариантом доказать свое право собственности и, соответственно, право на компенсацию был суд.

"В случае принятия законопроекта №11440 получать выписку из БТИ будет необязательно, если архивы потеряны или они расположены на временно оккупированных территориях, а значит, можно будет обойтись и без суда, что уменьшит нагрузку на судебную систему, а получить компенсацию станет проще", - подытожила Елена Шуляк.