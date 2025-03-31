Как связаны местные налоги и создание планов пространственного развития: объяснение ВР

Это даст возможность общинам собирать больше поступлений в местные бюджеты. В то же время, дополнительную базу для них общины находят в том числе при подготовке к созданию планов пространственного развития.

Она отметила, что вопрос администрирования местных налогов сейчас в ТОП-3 приоритетов тех законодательных инициатив, которые нужны для реформы финансовой децентрализации, начавшейся еще в 2015 году. Его решение - задача, актуальная еще "на вчера", поскольку это поможет общинам быть более состоятельными и устойчивыми.

"У нас есть определенные исследования и мы видим, как администрируются налоги в других европейских странах. Поэтому мы видим, что 50-60% от бюджетных поступлений там дают именно местные налоги. В Украине статистика не такая прекрасная и мы знаем, что здесь есть потенциал для развития. По меньшей мере земельный налог и налог на недвижимость является тем потенциалом возможностей, где общины могут собирать больше поступлений и иметь больше ресурса для того, чтобы его потом направлять на развитие", - пояснила Шуляк.

По ее словам, вопрос администрирования местных налогов достаточно болезненный для большинства органов местного самоуправления, поскольку на сегодня нет единства в этом вопросе: пригородные объединенные территориальные общины стремятся, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивался по месту жительства субъекта хозяйственной деятельности, в то время как городские власти настаивают, чтобы уплата происходила по месту ее ведения.

Впрочем, поскольку сегодня нет технической возможности для администрирования НДФЛ по месту жительства - нет механизма регистрации физических лиц, в Парламенте склоняются к варианту уплаты по месту ведения хозяйственной деятельности.

"В то же время, громадам сейчас очень важно не ждать принятия соответствующего законодательства, а поделиться кейсам того, как та или иная громада уже решает эти вопросы. Этот опыт можно брать в основу другими общинами, масштабировать его, и, конечно, это все будет выражаться в определенных цифрах, которые непосредственно будут влиять на развитие общества", - убедила Елена Шуляк.

Она добавила, что дополнительную базу для увеличения поступлений в местные бюджеты находят громады, которые начали подготовку для создания планов пространственного развития (ППР). Для его подготовки нужно собрать очень широкий перечень исходных данных и поскольку на уровне закона ППР станут обязательными с 1 января 2028 года, очень много общин находятся на этапе сбора этих данных. В процессе этого удается найти новые объекты, которые потенциально могут стать базой для налогообложения - земельные участки, недвижимость.

"Если это все посчитать и наложить в систему наших местных налогов, это дополнительные поступления. Поэтому для меня и вопросы планирования, и вопросы по администрированию местных налогов очень взаимосвязаны. Я уверена, что каждая община имеет такой потенциал, имеет такие возможности, которые обязательно будут найдены", - убеждена Шуляк.

Нардеп также напомнила, что в Украине есть кейсы, когда местные власти сознательно идут на уменьшение местных налогов для поддержки бизнеса, что в свою очередь является шагом на перспективу. В частности, в начале войны так произошло в Харькове, что свидетельствует о том, что местные власти понимают важность поддержки местного бизнеса. Такой опыт также нужно как можно шире популяризировать, убеждена Елена Шуляк.