В ВР внесли законопроект, упрощающий получение компенсации "єВідновлення"

Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье, но теперь получать выписку из БТИ будет необязательно.

По словам Шуляка, для получения компенсации "єВідновлення" поврежденное или разрушенное жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ДРРП). Жилье, право собственности на которое оформлено после 2013 года, там зарегистрировано автоматически. Но жилье, приобретенное ранее, гражданам нужно было вносить в ДРРП самостоятельно.

"Многие украинцы об этом просто не знали. Поэтому, чтобы получить компенсацию, им нужно было получить выписку о праве собственности в БТИ. Но в некоторых, к сожалению, не единичных случаях БТИ либо расположено на временно оккупированных территориях (ТОТ), либо в зоне боевых действий, или фактически разрушенное, а архивы из него не успели. Поэтому и получить подъемник было невозможно. А значит, подтвердить право собственности можно только через суд. значит, получить компенсацию станет проще", - отметила Шуляк.

Парламентарий подчеркивает, что этот законопроект призван упростить процесс подтверждения права собственности на недвижимость. Необходимость в этом удалось понять в ходе масштабных публичных консультаций, проведенных в конце прошлого года. Документ, пояснила она, предусматривает, что регистраторы и нотариусы смогут вносить данные в ДРРП на основании надлежаще оформленных бумажных правоустанавливающих документов без необходимости верификации информации от БТИ, если доступ к архивам потерян или они были уничтожены.

В законопроекте предлагается создать перечень таких БТИ, чтобы владельцы недвижимости, которые в свое время регистрировали свое право собственности в этих учреждениях, могли обратиться к государственному регистратору или нотариусу и внести сведения в ДРРП, тем самым получить доступ к "єВідновлення".

"То есть по существу этот законопроект позволит гражданам, потерявшим жилье в населенных пунктах, где не работают БТИ, пойти к нотариусу или регистратору и внести сведения о недвижимости в ДРРП. А значит, не нужно будет обращаться в суд и через него получать подтверждение права собственности. Да, суды, как правило, в таких случаях выносят в основном положительные решения, но все равно судебный процесс длителен и не прост, а люди в это время лишены возможности где-то жить. сессионном зале уже в ближайшее время", - отметила нардеп.

Она также подчеркнула, что следующим важным решением, которое еще больше расширит возможность "єВідновлення", должно стать расширение услуги для жилья, расположенного на ВТО. Это, отмечает Шуляк, сейчас является наиболее ожидаемым расширением программы "єВідновлення", но чтобы эта опция стала возможной, нужно соответствующее решение правительства.

"В законодательной рамке эта возможность уже есть. Соответствующие постановления Кабинета министров уже приняты. Экспериментальный проект на базе Мелитополя прошел успешно. И мы упираемся только в вопрос денег. И, пожалуй, в расстановку правильных приоритетов именно для правительства", - резюмировала Елена Шуляк.