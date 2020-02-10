У ВР внесли закон про надання послуг військового характеру за межами України

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №3005 "Про військово-консалтингову діяльність" щодо надання послуг військового або охоронного характеру за межами України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Проект закону було внесено до парламенту 4 лютого, однако спочатку його текст був відсутній.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Суть закону

У пояснювальній записці наголошується, що під військово-консалтинговою діяльністю мається на увазі надання державам, юридичним чи фізичним особам за межами України послуг військового або охоронного характеру.

"Характерною особливістю запропонованого законопроекту є надання подібних послуг виключно за кордоном, що виключає можливість утворення "приватних" армій всередині держави", - вказано у ній.

Детальніше про законопроект

Закон складається з 9 розділів і унормовує правовідносини у наступних сферах військово-консалтингової діяльності, починаючи від порядку створення суб’єкта військово-консалтингової діяльності, отримання останнім ліцензії на надання послуг військового або охоронного характеру, обіг вогнепальної зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до неї, особливості державного та громадського контролю за діяльністю суб’єктів військового-консалтингової діяльності, закінчуючи гарантіями соціального та правового захисту їх учасників, засновників та персоналу.

Документ запроваджує жорсткі умови набуття особою права здійснювати військово-консалтингову діяльність шляхом створення відповідного суб’єкта господарської комерційної діяльності. Особливістю діяльності такого суб’єкта є його спрямування на зовнішні ринки та заборону здійснювати військово-консалтингову діяльність на території України. Це пов’язане із законодавчою неврегульованістю питання обігу зброї в Україні.

Натомість, законопроектом надається право суб’єктам військово-консалтингової діяльності здійснювати імпорт в рамках зовнішньоекономічної діяльності, ввезення в Україну та вивезення за її межі вогнепальної зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до неї виключно для здійснення договірних зобов’язань в державі територіальної юрисдикції відповідно до законодавства цієї держави та норм міжнародного права.

Підкреслимо, закон запроваджує Єдиний державний реєстр вогнепальної зброї та боєприпасів, пристроїв, патронів до неї, що знаходиться у суб’єктів військово-консалтингової діяльності, а також чіткі вимоги щодо контролю за обігом такої зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до неї.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує ВР прийняти законопроект №3041 "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

Як писало РБК-Україна, комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендує Раді прийняти за основу та в цілому законопроект №3003 глави держави Володимира Зеленського "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях".