У ВР внесли закон щодо обмеження в'їзду іноземців з країн, де є спалах COVID-19

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На період карантину в'їзд іноземців в Україну взагалі заборонений

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект був зареєстрований у п'ятницю, 10 квітня, під номером 3321. Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Проектом пропонується встановлення тимчасового обмеження або заборони в'їзду на територію України іноземних громадян, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також обов'язку для осіб, стосовно яких є підозра на інфекційну хворобу, надання ними інформованої згоди на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів, що передбачає у тому числі згоду на самоізоляцію протягом інкубаційного періоду.

Підкреслимо, на період карантину в'їзд іноземців в Україну взагалі заборонений.

Нагадаємо, даний проект закону КМУ схвалив на своєму засіданні 8 квітня.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня.