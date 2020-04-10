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В ВР внесли закон об ограничении въезда иностранцев из стран, где есть вспышка COVID-19

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 14:27
В ВР внесли закон об ограничении въезда иностранцев из стран, где есть вспышка COVID-19
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На период карантина въезд иностранцев в Украину вообще запрещен

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите населения от распространения инфекционных болезней". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект был зарегистрирован в пятницу, 10 апреля, под номером 3321. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Проектом предлагается установление временного ограничения или запрета въезда на территорию Украины иностранных граждан, а также транспортных средств из стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также обязанности для лиц, в отношении которых есть подозрение на инфекционную болезнь, предоставления ими информированного согласия на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий, что предусматривает, в том числе, согласие на самоизоляцию в течение инкубационного периода.

Подчеркнем, на период карантина въезд иностранцев в Украину вообще запрещен.

Напомним, данный проект закона КМУ одобрил на своем заседании 8 апреля.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая.

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