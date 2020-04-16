ВР хоче встановити кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж

Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2654 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 315 парламентаріїв.

Законом передбачено, що порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу такої мережі, якщо воно не викликало припинення надання телекомпослуг, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 гривень) і на посадових осіб - у розмірі від 300 до 400 таких мінімумів (5100 - 6800 гривень).

У документі прописано, що умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або техзасобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекоммережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-51 000 гривень) або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Якщо зазначені вище дії завдали майнову шкоду у великих розмірах або спричинили тяжкі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

У законі прописано, що майнова шкода визнається у великих розмірах, якщо вона в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

"Тяжкими наслідками у цій статті вважаються дії, що спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг на об’єкти критичної інфраструктури, заклади охорони здоров’я, правоохоронним органам, органам державної влади, частинам пожежної охорони, підрозділам Збройних сил України, іншим стратегічно важливим об’єктам для функціонування економіки, національної безпеки держави та суспільства", - вказано у тексті документу.

Нагадаємо, в 2018 році Кабінет міністрів спростив доступ до телекомунікаційних мереж для бізнесу.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня 2019 року набрав чинності закон про скасування ліцензій операторам телекомунікацій.