ВР спростила надання громадянства іноземцям-захисникам України

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)". За документ проголосували 230 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом визначається термін "участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України" по відношенню до іноземців і осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу підрозділам, які брали участь в антитерористичній операції (АТО).

Також передбачається визнати іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України, такими, що перебувають на законних підставах на території України, і надати можливість таким особам отримати посвідку на проживання в Україні на час участі в захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Крім того, проектом передбачається встановлення обмежень щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства в державу-агресор або країни, які не визнають територіальну цілісність України або підтримують агресію проти України.

Так, цим проектом передбачено внести зміни і до закону "Про громадянство України", щоб закріпити норму про спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу в захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу даний закон у жовтні 2018 року. Його підтримали 252 парламентаря.

Як писало РБК-Україна, біля будівлі Ради 2 жовтня 2018-го проходила акція на підтримку законопроекту №3433. Крім того, 20 вересня минулого року в ході мітингу біля будівлі ВР, учасники якого вимагали прийняти законопроект №3433 про захист прав іноземних добровольців і висловити протест проти екстрадиції у Росію громадянина цієї країни Тимура Тумгоева, сталися сутички між протестуючими і поліцією.