В ВР рассказали, что блокирует полноценную защиту объектов культурного наследия Украины

По ее словам, для сохранения объектов культурного наследия нужно во-первых, обеспечить имплементацию уже созданного законодательства в сфере культурного наследия, во-вторых, полноценно запустить реестр єПамятника, который застрял на этапе опытной эксплуатации и так и не наполнившись верифицированными объектами полноценно, ввести автоматическое блокирование возможности получения права на выполнение строительных работ по памятникампамятников культурного наследия кроме реставрации, а также актуализировать список исторических населенных мест, утвержденный еще в 2001 году.

Шуляк отметила - еще летом 2022 вступили в силу положения Закона №1423-IX, который внес существенные изменения в сферу охраны культурного наследия. Но со дня его опубликования - 26 мая 2021 года, прошло почти четыре года, а Минкульт до сих пор полностью не имплементировал ряд подзаконных актов, и не выполнил ряд связанных с ним действий.

"Например, до 1 января 2023 года Минкульт должен был перевести в электронный формат все документы, которыми определялись ограничения в использовании земель, определенных в соответствии с Законом "Об охране культурного наследия" и внести эти и другие данные в Госземкадастр. Если точные границы этих ограничений установить невозможно, нужно было сделать специальную землеустроительную документацию. Но Министерство этого не сделало. Более того - оно не подготовило такую документацию и для тех объектов наследия, для которых границы вообще до сих пор не определены официально", - указала глава Комитета градостроительства.

Кроме этого, Минкульт, по ее словам, не обеспечил интероперабельность программного обеспечения Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия Украины с Государственным земельным кадастром, градостроительным кадастром и другими информационными системами. Более того, по состоянию на сейчас не обеспечена работа этого реестра вообще, не обеспечена публикация всего перечня объектов культ наследия в нем и тому подобное.

"Таким образом, до сих пор нет единого источника, где можно проверить, является ли тот или иной объект объектом культурного наследия или только что выявленным объектом культурного наследия", - добавила Шуляк.

По ее словам, объекты культнаследия национального и местного значения обнародованы на сайте Минкульта фрагментарно, в разрозненных частях и не являются исчерпывающими, а перечень вновь выявленных объектов не обнародован вообще. Несмотря на то, что только что выявленные объекты имеют такой же правовой статус охраны, как и объекты культнаследия.

Она пояснила - в Государственной антикоррупционной программе прямо указывается, что должен быть единый электронный реестр, где будет все - и объекты культурного наследия, и только что выявленные объекты, и сведения о том, когда и каким документом предоставлен этот статус. Речь идет о реестре єПамятника, введение в эксплуатацию которого было одним из мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

В конце 2023 года, отметила парламентарий, реестр єПамятника ввели в опытную эксплуатацию, переведя часть информации о недвижимых памятниках и историко-культурных территориях в электронный формат. Сейчас продолжается верификация информации об объектах культурного наследия. Однако, движется наполнение этого реестра крайне медленно.

Чтобы реестр полноценно выполнял свою памятникоохранную и антикоррупционную роль, кроме запуска информационно-коммуникационной системы, нужно реализовать еще несколько важных шагов. В частности, внести документацию на 144 тысяч объектов - именно столько на учете в Украине. Данные о более 100 тысяч объектов уже внесены, но они пока не верифицированы. Сейчас эти работы приостановлены, то есть все осталось на уровне опытной эксплуатации.

"По состоянию на сейчас, видим, что в этот реестр внесли не всю информацию, не вся внесена информация в полном объеме, сама эта программа не соответствует требованиям ГАП к электронному цифровому реестру, в частности большие замечания относительно публичности документации, приказов и решений о предоставлении статуса, отсутствует информация о проверках, предписания и т.д.", - отметила Шуляк.

В то же время, она добавила, что для полноценной защиты объектов культурного наследия Украины нужно подходить еще более комплексно. Как минимум, еще необходимо:

Включить в Государственный реестр недвижимых памятников Украины не только объекты, но и геопространственные и метаданные по ним в соответствии с Законом "О национальной инфраструктуре геопространственных данных";

Ввести автоматическую проверку проектной документации на строительство (до ее утверждения) о наличии/отсутствии у объекта статуса памятника культурного наследия или только что выявленного объекта культурного наследия;

Ввести автоматическое блокирование возможности получения права на выполнение любых строительных работ (кроме реставрации) в отношении памятников культурного наследия;

Ввести автоматический отказ в предоставлении права на выполнение подготовительных и строительных работ, предусматривающих демонтаж (снос) памятников культурного наследия и только что выявленных объектов культурного наследия, а также реконструкцию и капитальный ремонт памятников культурного наследия.

"Кстати, все это предусмотрено законопроектом №5655, принятым еще в 2022 году, но до сих пор не подписанным президентом", - подчеркнула Елена Шуляк.