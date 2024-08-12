В ВР рассказали, какие термины и нормы могут появиться в обновленном законе о гендерном равенстве

Украина должна обновить законодательство по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, выполнив одно из условий на пути в ЕС. Действующий закон принят еще в 2005 году, и он не учитывает ни евроинтеграционный курс Украины, ни милитаризацию общества, которая стала результатом вооруженной агрессии РФ.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, в рейтинге The Global Gender Gap Report Украина, определяющем индекс гендерного разрыва, Украина в 2023 году заняла 66 место из 146 стран. Рейтинг показывает гендерную разницу в доступе к тем или иным ресурсам и возможностям в отдельной стране. Измерение происходит по четырем ключевым группам: экономическое участие и карьерные возможности, образование, здоровье и выживание, политические права и возможности.

"Примерно, но еще в 2017 году Украина в этом рейтинге занимала 61 место. Это говорит об ухудшении дискриминационных настроений пола в последние годы", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что среди показателей, указывающих на наличие проблемы дискриминации в Украине, уже традиционно называют:

Низкая представленность женщин в парламенте и правительстве;

Закрепленность на законодательном уровне дискриминационных положений по признаку пола – в Кодексе законов о труде Украины сохранен запрет использования труда женщин ночью, направление женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в командировку и т.п.;

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Украине, который, по отчету Госстата, составляет более 20%;

Распространены случаи сексизма в рекламе, оскорбительных, основанных на патриархальной модели общества высказываний в отношении женщин, в том числе от представителей государственной власти;

Традиционное возложение на женщин заботы о детях и других членах семьи, нуждающихся в посторонней помощи, выполнение домашней работы.

Нардепка отметила, что Закон об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин в Украине был принят еще в 2005 году, но с тех пор он существенно устарел. Соответственно, сейчас его необходимо максимально осовременить.

Речь идет о:

Учет изменений, которые произошли в украинском обществе по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, в частности продвижение гендерного равенства во всех сферах жизни общества;

Необходимость усиления обеспечения гендерного равенства в связи с получением Украины статуса страны – кандидата к вступлению в ЕС;

Необходимость учета вызовов и угроз, возникших в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Среди изменений, в частности, усовершенствование терминов "сексуальные притязания" и "насилие по признаку пола". Кроме того, предлагается ввести такие понятия как "гендерная культура", "сексизм", "гендерный аудит", "принцип обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин".

Все эти изменения не имеют цели:

реализацию мер по пресечению и недопущению всех форм дискриминации по признаку пола в отношении различных групп женщин и мужчин во всех сферах жизни общества;

Сквозной учет принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в законодательстве, документах, используемых в бюджетном процессе, для получения женщинами и мужчинами равных результатов и благ;

Обеспечение равного участия женщин и мужчин в предупреждении и преодолении конфликтов, установлении мира и восстановлении;

Предотвращение и противодействие насилию по признакам пола, в том числе всем проявлениям насилия в отношении женщин, торговле людьми, сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией.

"Вместе с членами рабочей группы под председательством уполномоченной правительства по вопросам гендерной политики, занимавшихся подготовкой наработок по этим изменениям, мы рассчитываем, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в конце сентября - начале октября. Хотелось бы, чтобы до конца года он был принят за основу" , - резюмировала глава партии "Слуга народа".