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ВР рекомендували відхилити закон щодо забудови земель природно-заповідного фонду

Новини » Політика     19.03.2020 - 11:58
ВР рекомендували відхилити закон щодо забудови земель природно-заповідного фонду
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон дублює ряд положень чинного законодавства

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту відхилити законопроект №3022 "Про мораторій на забудову та зміну цільового призначення земель природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, а також земель оздоровчого та рекреаційного призначення в місті Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, члени комітету розглянули проект на своєму засіданні 18 березня.

Документом пропонується встановлення мораторію на 3 роки на забудову та зміну цільового призначення земель природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, а також земель оздоровчого та рекреаційного призначення в місті Одеса. Також передбачається заборона на вирубку багаторічних насаджень, руйнування об’єктів природно-заповітного фонду і об’єктів стаціонарної рекреації, контроль за дотриманням мораторію пропонується закріпити за органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та органами центральної влади.

"Підкомітет отримав декілька листів від Міністерства енергетики та захисту довкілля, Державної служби з питань геодезії та картографії та кадастру і юридичний висновок Головного юридичного управління Верховної ради, у яких висловлені зауваження щодо дублювання пропозицій законопроекту окремих положень чинного законодавства, можливого порушення прав власності тощо", - сказано у повідомленні.

Так, члени комітету 16 голосами підтримали пропозицію рекомендувати ВР за наслідками розгляду відхилити цей законопроект.

Нагадаємо, в Україні з'явився електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини.

Як писало РБК-Україна, на початку цього року анонсувалося, що найближчим часом в Україні пройде тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу.

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