ВР ратифицировала соглашение на 100 миллионов евро с ЕИБ на социальное жилье: где будут строить

В Украине планируется построить первое социальное жилье сразу в пяти общинах. Верховная Рада ратифицировала соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), которые предусматривают 100 млн. евро кредитных и грантовых средств на развитие этой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

Сколько денег выделят на социальное жилье

Общий объем финансирования по сделкам составляет 100 млн. евро. Из них 50 млн евро - кредитные средства, еще 50 млн евро - грантовые.

Документы между Украиной и Европейским инвестиционным банком подписали 25 июня 2026 года в Гданьске. Их ратификация необходима для завершения внутригосударственных процедур и вступления в силу соглашений.

Средства будут направлены на обеспечение качественным и доступным жильем уязвимых категорий населения, а также развитие системы социальной аренды. Проект предполагает не только строительство, но и усиление способности органов власти и создание устойчивых финансовых и операционных механизмов.

В каких городах построят социальное жилье

По словам Шуляк, первые объекты планируют возвести в пяти общинах:

Кропивницком

Кременчуге;

Львове;

Николаеве;

Житомире.

В целом с Европейским инвестиционным банком уже достигнута договоренность о привлечении 400 млн евро на эти нужды.

На конкурс подали заявки 25 общин. В краткий список отобрали восемь, а финалистами стали пять. Теперь их финансовые модели передали на оценку Министерству финансов. После этого ЕИБ сможет приступить к финансированию.

Пилотный проект предполагает строительство нового жилья, которое будет находиться в собственности общин.

Кто сможет получить социальное жилье

Среди приоритетных категорий, которые смогут претендовать на жилье, Шуляк назвала:

многодетные семьи;

людей с инвалидностью;

семьи военнослужащих и погибших защитников;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В то же время, социальное жилье отличается от доступного. Как пояснила нардепка, право на него будет зависеть от доходов семьи. Если семья может воспользоваться другими жилищными инструментами, в частности, льготной ипотекой, ей будут предлагать доступное жилье. Если же доходов для этого недостаточно, он сможет претендовать на социальную аренду.

Сколько будет стоить аренда социального жилья

По словам Шуляк, арендная плата в среднем составит не более 25-30% дохода семьи. Ее рассчитывают индивидуально с учетом доходов арендатора, средней рыночной стоимости аренды в регионе и характеристик жилья.

Ставка будет ниже рыночной. Для отдельных семей и граждан социальная аренда может быть бесплатной.

Предусмотрены как краткосрочные, так и долгосрочные договоры. В то же время, доход арендаторов будут проверять ежегодно. Если среднемесячный совокупный доход семьи в течение двух лет будет превышать установленный показатель, это станет основанием для прекращения договора.

Еще одним механизмом должна стать аренда с правом выкупа. Денежные средства от такого выкупа планируют направлять на пополнение фонда социального жилья.

Когда начнут строить и что еще нужно принять

Строительство в избранных общинах планируют начать, не дожидаясь принятия отдельного закона о фонде социального жилья. По словам Шуляк, это связано с острой потребностью в жилье из-за войны и большого количества внутренне перемещенных лиц.

В то же время, закон о фонде социального жилья должен быть принят не позднее 1 июня 2027 года. Он окончательно урегулирует механизмы формирования и функционирования системы в Украине.