У ВР розповіли про строки ухвалення закону про внутрішній водний транспорт

Верховна рада планує ухвалити закон про внутрішній водний транспорт за два тижні. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що після карантину необхідно задіяти усі можливі резерви української економіки.

"Що стосується закону про внутрішній водний транспорт. Ми всі розуміємо, що після карантину буде дуже важка економічна ситуація і тому треба задіяти всі можливі резерви української економіки, щоб ми якось зростали", - заявив Арахамія.

За його словами, закон про внутрішній водний транспорт намагаються прийняти в Україні вже впродовж 16-ти років.

"Це ще не революційний крок, адже це перше читання. Але я сподіваюсь, що ми через два тижні проголосуємо і в другому читанні. Це буде дійсна революція для української економіки. В першу чергу, аграрного сектору", - додав депутат.

Парламентар наголосив, що в Україні досить низький об'єм вантажів, що перевозяться водними шляхами у порівнянні з іншими країнами.

"Це просто мізер, 000,3% від того потенціалу, що має Дніпро", - наголосив він.

Нагадаємо, ВР сьогодні схвалила за основу у першому читанні законопроект №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", за нього проголосували 243 парламентарі.

Як писало РБК-Україна, у лютому комітет з питань транспорту рекомендував парламенту прийняти законопроект про внутрішній водний транспорт. Даний проект був доопрацьований і представлений 45 народними депутатами - представниками майже всіх політичних сил і всіма членами комітету транспорту й інфраструктури.