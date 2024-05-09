В ВР проголосовали за закон об инструментах народовластия: что он вводит

По ее словам, в первую редакцию законопроекта №7283 было подано немало поправок, которые в конце концов были учтены и законопроект наконец-то поддержали в Парламенте. Для продолжения реформы децентрализации он - один из ключевых, поскольку предполагает активное участие людей в жизнедеятельности общества не только на период выборов, но и между ними.

"Мы четко отдаем себе отчет, что некоторые законодательные изменения, необходимые для реализации принципов народовластия, "провисают" далеко не первый год, если не десятилетие. Кроме этого, многие сверхважные децентрализационных законопроекты забуксовали на уровне Конституции из-за войны. Но сегодня один из них - №7283, внедряющий необходимые эффективные инструменты народовластия, народные депутаты наконец-то поддержали", - подчеркнула Шуляк.

Законопроект №7283 предусматривает введение для жителей общин следующие средства влияния на решения о жизнедеятельности общества:

Публичные консультации;

Общественные обсуждения;

Общее собрание;

Участие общества в вопросах формирования и распределения местного бюджета.

Кроме того, местные депутаты будут обязаны отчитываться перед жителями - до сих пор это происходило раз в год. Но теперь депутаты будут обязаны не просто отчитываться перед своей общиной, а делать это на открытых встречах, где будут отвечать на вопросы, вести активную дискуссию, публиковать свои отчеты, чтобы избиратели видели, что делает избранный местный депутат.

Еще одна важная норма, вводимая поддержанным сегодня законопроектом - введение местных референдумов. До завершения военного положения, согласно закону, они невозможны, но после его завершения их обязательно начнут проводить.

"К такому формату волеизъявления нужно готовиться уже сегодня, ведь таким инструментом, как референдум, мы будем пользоваться после победы. Без этого не обойтись", - отметила нардеп.

Также отныне большее влияние будут иметь электронные петиции, поскольку их рассмотрение будет происходить гораздо оперативнее - на очередном заседании совета, пояснила Шуляк.

По словам парламентарии, еще один важный пункт принятого законопроекта - установление долга сельского, поселкового, городского совета утверждать устав территориального общества. До 1 января 2027 г. ОМС должны привести в соответствие с законом действующий устав территориальной общины или утвердить новый.

Шуляк напомнила - реформа децентрализации преследует цель двух важнейших изменений. Первая - передача власти, ее полномочий и, безусловно, бюджетных средств с центрального с уровня на местный. Вторая - обеспечить условия, чтобы решение о том, каким должно быть устройство и развитие конкретной общины, принимали исключительно ее жители. Следствием этого, считает Шуляк, станет увеличение доверия к органам власти со стороны граждан.