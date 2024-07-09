ВР проголосовала за законопроект об инструменте демократического парламентаризма: как он будет работать

Проведение публичных консультаций – одно из требований в плане Ukraine Facility на 50 млрд евро для Украины, ведь этот инструмент напрямую позволяет привлекать граждан к обсуждению важных решений на уровне государства и общества.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что ряд экспертов и гражданское общество начали разрабатывать для Украины такой инструмент, как публичные консультации еще в 2015 году. Похожий законопроект был представлен и в 2017 году, но тогда его так и не приняли. Позже – 4 года назад, удалось зарегистрировать новый законопроект – №4245. Но с тех пор его прохождение через сессионный зал постоянно откладывалось, хотя практика проведения публичных консультаций по тем или иным управленческим решениям на уровне государства - типична для стран ЕС.

"Наконец-то нам удалось в конце июня 2024 года его принять. Но в законопроекте, который ожидает подпись Президента, есть две вещи, которые не дают гражданскому обществу быть полностью довольны. Во-первых, он начинает действовать только после завершения военного положения, хотя мы и прописывали, что это должно быть сразу, но эту правку не учли, как и обязанность проводить публичные консультации для народных депутатов.

Парламентария также отметила, что сейчас сдвиги в принятии законопроекта о публичных консультациях произошли, в частности, из-за того, что обязательность применения этого инструмента прописана сразу в двух важных документах. Первый – Дорожная карта децентрализации, которую Правительство приняло в марте 2024 года. Помимо публичных консультаций он предусматривает и другие инструменты на уровне местной демократии, например, органы самоорганизации населения.

Второй важный документ – программа Ukraine Facility. Проведение публичных консультаций перед любыми управленческими решениями как на местном, так и на государственном уровне – один из 150 индикаторов, выполнение которых обязательно для получения 50 млрд евро от ЕС.

"По сути, публичные консультации – один из многих механизмов внедрения демократического парламентаризма. Поэтому у нас была огромная дискуссия, как присоединить народных депутатов. Пока, видите ли, не удалось. Однако я уверена, что после подписания принятого законопроекта Президентом мы вместе с экспертной средой начнем работать над изменениями в нем - нужно правильно выписать вовлечение народных депутатов в публичные консультации.

Она также преодолевала, что в Украине уже провели две серии публичных консультаций. Цель первой - понять потребности и пути совершенствования программы компенсаций "єВідновлення". Эти консультации прошли успешно, о чем свидетельствует ряд важных изменений в механизмах программы, в частности, решение вопросов совладельцев имущества, возможность подавать заявление разными способами, расширение программы для тех, кто хочет восстанавливаться на собственной земле. Вторая серия публичных консультаций была посвящена наработкам рамочного законопроекта "Об основных принципах жилищной политики".

"Очень важно, что мы не только получили качественный фидбек по поводу того, что и как нужно доработать в этом законопроекте, но и выявили ряд касающихся проблем, связанных с действующими механизмами обеспечения украинцев жильем. В частности, выяснилось, что программа льготной ипотеки "єОселя" в настоящее время функционирует таким образом, что воспользоваться ею не могут ВПЛ – условия программы для них, по сути, нереальны. Поэтому их нужно пересмотреть – важно уже сейчас внести точечные изменения постановлениями Правительства, чтобы значительно расширить эту программу кредитования», – отметила Елена Шуляк.

В настоящее время идет подготовка к третьей серии публичных консультаций, которую посвятят доработке рамочного законопроекта "Об основных принципах восстановления" - вместе с гражданским обществом. С одной стороны, отметила нардепка, пример проведенных публичных консультаций – успешные кейсы применения такого инструмента демократического парламентаризма. А с другой – возможность для народных депутатов научиться пользоваться этим инструментом. Ведь в скором времени это может стать для них обязательным.





