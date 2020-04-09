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Комітет ВР підтримав закон Зеленського про ратифікацію однієї з конвенцій Ради Європи

Новини » Політика     09.04.2020 - 13:47
Комітет ВР підтримав закон Зеленського про ратифікацію однієї з конвенцій Ради Європи
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про конвенцію про доступ до офіційних документів

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0032 "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект розроблений з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання конвенції в силу.

"Конвенція була відкрита для підписання 18 червня 2009 року і набере чинності після того, як 10 держав-членів Ради Європи її ратифікують. На сьогодні конвенцію уже ратифікували дев’ять країн, Україна сьогодні отримала шанс стати 10-ю та увійти в історію, запустивши у дію цей важливий міжнародний документ", - зазначила заступник голови комітету Євгенія Кравчук.

У комітеті підкреслили, що це перший міжнародний документ, у якому держави не лише визнають право на доступ до інформації, а й погоджуються забезпечувати таке право, співпрацювати у сфері доступу, створити міжнародні моніторингові органи.

При цьому вказано, що Україні не потрібно вживати якихось додаткових імплементаційних заходів, адже чинний закон "Про доступ до публічної інформації" від травня 2011 року надає ширші гарантії по доступу до публічної інформації, ніж у конвенції, але вона потрібна, щоб показати, що "Україна - демократична країна, яка не тільки вдало захищається від зовнішньої агресії, але і впроваджує міжнародні практики в інформаційній сфері".

Нагадаємо, законопроект був зареєстрований у парламенті 31 січня.

Як писало РБК-Україна, Зеленський також пропонує парламенту приєднатися до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном.

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