ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР прийняла закон, необхідний для впровадження "промислового безвізу"

Новини » Політика     19.05.2020 - 13:51
ВР прийняла закон, необхідний для впровадження "промислового безвізу"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом зокрема встановлюються основні вимоги до споруд

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2698 "Про надання будівельної продукції на ринку". За документ проголосували 276 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Метою законопроекту є встановлення гармонізованих з європейськими умов надання на ринку будівельної продукції та адаптація чинного законодавства до їх запровадження.

Документом передбачається:

  • встановити коло зобов’язань учасників ринку;
  • визначити засади декларування технічних показників будівельної продукції;
  • запровадити механізми визначення технічних показників суттєвих характеристик;
  • встановити основні вимоги до споруд;
  • запровадити механізми забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.

Нагадаємо, в кінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що реалізація проекту "Велике будівництво" повинна бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня глава уряду Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого Кабміну. Відповідну заяву він зробив з трибуни Ради перед голосуванням за його призначення. Шмигаль підкреслював, що проект "велике будівництво" буде продовжений його Кабміном.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України строительствоВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся