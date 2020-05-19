ВР прийняла закон, необхідний для впровадження "промислового безвізу"

Законом зокрема встановлюються основні вимоги до споруд
Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2698 "Про надання будівельної продукції на ринку". За документ проголосували 276 нардепів.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Метою законопроекту є встановлення гармонізованих з європейськими умов надання на ринку будівельної продукції та адаптація чинного законодавства до їх запровадження.
Документом передбачається:
Нагадаємо, в кінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що реалізація проекту "Велике будівництво" повинна бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня глава уряду Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого Кабміну. Відповідну заяву він зробив з трибуни Ради перед голосуванням за його призначення. Шмигаль підкреслював, що проект "велике будівництво" буде продовжений його Кабміном.
Автор: Юлия Струк