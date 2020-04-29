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У ВР з'явився текст закону Кабміну про запобігання поширенню Covid-19 у в'язницях

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 11:53
У ВР з'явився текст закону Кабміну про запобігання поширенню Covid-19 у в'язницях
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонується звузити можливість застосування запобіжного заходу у вигляді арешту

У Верховній раді з'явився текст урядового проекту закону №3396 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ передбачає запровадження тимчасових правових механізмів на період карантину, які забезпечать можливість мінімізувати ризики зараження осіб, які тримаються в установах виконання покарань та місцях попереднього ув’язнення.

Пропонується встановити, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується лише до осіб підозрюваних, обвинувачених у вчиненні злочину із застосуванням насильства або погрозою його застосування; умисного злочину, який спричинив загибель людини; злочину, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду; злочинів, передбачених статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кримінального кодексу.

Проектом забороняється проведення за межами місця попереднього ув’язнення слідчих (розшукових) дій відносно осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, за винятком слідчих (розшукових) дій, передбачених статтями 241 та 245 цього Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, пропонується зменшення на період карантину строків відбуття засудженими до позбавлення волі покарання, після фактичного відбуття яких до них може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, а також скорочення строків розгляду суддею клопотання (подання) про вирішення питань, пов’язаних із умовно-достроковим звільненням від відбування покарання; заміною невідбутої частини покарання більш м’яким; звільненням від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; звільненням від відбування покарання за хворобою.

Також зменшено строки підготовки та направлення до суду матеріалів щодо умовно-дострокового звільнення засудженого.

Крім того, пропонується скорочення з десяти до п’яти років строку, протягом якого до особи не може застосовуватися амністія.

Нагадаємо, відповідний законопроект був зареєстрований у Раді в понеділок, 27 квітня. Спочатку його текст був відсутній на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна, Кабмін пропонує Раді амністувати понад 3 тисяч ув'язнених через коронавірус.

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