В ВР появился текст закона Кабмина о предотвращении распространения COVID-19 в тюрьмах

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагается сузить возможность применения меры пресечения в виде ареста

В Верховной раде появился текст правительственного проекта закона №3396 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ предусматривает введение временных механизмов на период карантина, которые обеспечат возможность минимизировать риски заражения лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения.

Предлагается установить, что мера пресечения в виде содержания под стражей применяется только к лицам подозреваемых, обвиняемым в совершении преступления с применением насилия или угрозой его применения; умышленного преступления, повлекшего гибель человека; преступления, отнесенного к подсудности Высшего антикоррупционного суда; преступлений, предусмотренных статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Уголовного кодекса.

Проектом запрещается проведение за пределами места предварительного заключения следственных (розыскных) действий в отношении лиц, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, за исключением следственных (розыскных) действий, предусмотренных статьями 241 и 245 настоящего Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, предлагается уменьшение на период карантина сроков отбытия осужденными к лишению свободы наказания, после фактического отбытия которых к ним может быть применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания или замена неотбытой части наказания более мягким, а также сокращение сроков рассмотрения судьей ходатайства (представления) о решении вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением от отбывания наказания; заменой неотбытой части наказания более мягким; освобождением от отбывания наказания беременных и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; освобождением от отбывания наказания по болезни.

Также уменьшены сроки подготовки и направления в суд материалов по условно-досрочному освобождению осужденного.

Кроме того, предлагается сокращение с десяти до пяти лет срока, в течение которого к лицу не может применяться амнистия.

Напомним, соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 апреля. Сначала его текст отсутствовал на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина, Кабмин предлагает Раде амнистировать свыше 3 тысяч заключенных из-за коронавируса.