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Кабмін вніс до Ради закон про запобігання поширенню коронавірусу у вязницях та СІЗО

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 10:43
Кабмін вніс до Ради закон про запобігання поширенню коронавірусу у вязницях та СІЗО
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект закону №3396 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відповідний законопроект був зареєстрований у Раді у понеділок, 27 квітня. Наразі його текст відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, вчора в Раді з'явився законопроект Кабінету міністрів №3397 "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2)".

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство юстиції через карантин в Україні пропонувало амністію 900 ув'язнених. За словами глави відомства Дениса Малюськи, це передбачено законопроектом про амністію. Крім того, ініціюються зміни, які дозволять суттєво знизити кількість нових людей у СІЗО або колоніях.

Підкреслимо також, раніше в матеріалі РБК-Україна "Вірус несвободи: як в українських в'язницях борються з коронавірусом" говорилося, що Мін'юст не виключає масове звільнення ув'язнених через COVID-19.

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