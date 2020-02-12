У ВР з'явився текст змін до закону про передачу об'єктів права держвласності

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №3043 "Про внесення зміни до статті 7 закону "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, документ був зареєстрований у Раді 10 лютого, однак його текст спочатку був відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження закону - опрацьовується у комітеті.

Проектом пропонується доповнити перелік об’єктів, що передаються безоплатно з державної у комунальну власність, цілісними майновими комплексами державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), іншим нерухомим та окремим індивідуально визначеним (рухомим) майном, яке не використовується і не планується до використання в органах та підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує ВР прийняти законопроект №3043 "Про внесення зміни до статті 7 закону "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту".

Як писало РБК-Україна раніше, новий закон "Про оренду державного та комунального майна" набув чинності з 1 лютого 2020 року. У Фонді державного майна зазначили, що, відповідно до закону, оренда державного, а також комунального майна буде відбуватися через систему ProZorro.Продажі.