ВР ужесточает борьбу с монополиями на рынке лекарственных средств, - эксперт

По его словам, основное внимание сосредоточено на деятельности двух ведущих дистрибьюторов – "БаДМ" и "Оптима-Фарм", которые, по данным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), в 2022 году обеспечили 85% поставок лекарств в аптечный сегмент.

АМКУ приступил к рассмотрению дела о возможных антиконкурентных действиях этих компаний, в частности, относительно схожих динамик рост цен и согласованных подходов к их формированию. Также выявлено уменьшение доли других конкурентов на рынке до менее 15% за последние четыре года.

На парламентском уровне проблему взяла под контроль Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных фактов нарушения законодательства в сфере дистрибуции лекарственных средств.

"Комиссия готовит поправки в законопроект №11493 о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" об особенностях государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться уполномоченным лицом в сфере здравоохранения", - пишет эксперт.

Указанный законопроект 20 ноября принят за основу и 9 декабря к нему на комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, возглавляемым г-ном Радуцким Михаилом Борисовичем, будут рассматриваться поправки, в том числе и предоставляемые Временной следственной комиссией. , сообщает эксперт.

Среди основных изменений:

обязательство производителей лекарственных средств равномерно распределять поставки между разными дистрибьюторами, ограничивая их объем на уровне 15–20% годового дохода одного поставщика;

ограничение импорта лекарств на одного дистрибьютора до 20% от объема каталога электронной системы закупок;

введение обязательных закупок лекарства через электронный каталог в соответствии с Законом "О публичных закупках".

"Мы не являемся идеалистами и понимаем, что никто не планирует без сопротивления отказываться от доминирующего положения на рынке розничной дистрибуции, используя, в частности, законные средства. Понятно, что законодательные изменения будут иметь как сторонников, так и противников. Однако вернемся к первоначальному тезису: осознание парламентом и отдельными депутатами своей роли для высшей цели - блага суверена – должна быть директивой к действиям, а не традиционным индивидуалистическим подходом», – резюмирует он.

Напомним, 23 ноября 2023 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о многочисленных обращениях участников рынка лекарственных средств по поводу безосновательных отказов производителей и импортеров в заключении или пролонгации договоров на поставку лекарственных средств с дистрибьюторами.

Согласно предоставленной информации, производители и импортеры предлагали осуществлять заказ необходимого товара у таких же дистрибьюторов – ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм", которые по итогам 2022 года обеспечили 85% поставок лекарственных средств в аптечный сегмент в денежном выражении .

10 июня АМКУ приступило к рассмотрению дела по признакам установления ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм" подобных цен реализации лекарственных средств, в частности "Спазмалгона", "Евказолина аква" и других, а также похожей динамики роста цен и подобного поведения по формированию цен в 2019-2023 годах.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.