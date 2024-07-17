В ВР поддержали два законопроекта для решения жилищного вопроса ВПЛ

Для улучшения их жилищных условий в Украине также будет проведена инвентаризация объектов недвижимости, по итогам которой будет создана интерактивная карта мест для возможного проживания.

По ее словам, 17 июля парламент поддержал в первом чтении законопроект №11028, предусматривающий приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе "єВідновлення" для определенных категорий ВПЛ. Кроме этого, депутаты проголосовали за законопроект №11281 по обеспечению их жилищных прав.

Первый законопроект предусматривает, что приоритетное право на компенсации будут иметь такие категории ВПЛ как:

Лица, достигшие пенсионного возраста;

Лица, имеющие на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;

Лица, имеющие на иждивении двух несовершеннолетних детей;

Лица, имеющие на иждивении ребенка с инвалидностью;

Лица, воспитывающие без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

ВПЛ, которые являются лицами с инвалидностью III группы.

"Это важный шаг к обеспечению социальной справедливости для наших граждан, вынужденных покинуть свои дома. Напомню, что у нас более 4 млн внутренних переселенцев, из которых 26% нуждаются в социальной защите", - подчеркнула парламентария.

Второй законопроект - №11281, также принятый в первом чтении, предусматривает инвентаризацию недвижимости всех форм собственности для размещения ВПЛ. На основе такой инвентаризации в виде интерактивной карты создадут информационную базу объектов недвижимого имущества, пригодных для проживания.

Это позволит коммуникировать с международными гуманитарными и благотворительными организациями по запуску льготной аренды для ВПЛ.

"Помимо этого, поддержанный сегодня в первом чтении законопроект дает возможность предоставлять в аренду ВПЛ имущество образовательных учреждений, которое не используется по назначению год подряд", - отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что это уже не первый в текущем месяце шаг власти для поддержки как ВПЛ, так и украинцев в целом в решении их жилищных вопросов с помощью программы "єВідновлення". В частности, на прошлой неделе на выплату согласованных по программе "єВідновлення" компенсаций дополнительно выделили почти 7 млрд гривен. Большую часть этой суммы получат владельцы разрушенных домов – более 4 млрд грн, остальную – потратят на компенсации на ремонты жилья.

Кроме этого, ранее Кабмин расширил программу "єВідновлення" для граждан, чье поврежденное или разрушенное жилье расположено на прифронтовых территориях и территориях боевых действий, могут подавать заявления на возмещение.