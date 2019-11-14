ВР схвалила розміщення засобів зв'язку і навігації на землях оборони

Верховна рада України внесла зміни до закону "Про використання земель оборони" для підвищення ефективності використання виділених ділянок. Відповідне рішення підтримали 334 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідно, статтю 4 вищевказаного закону доповнили формулюванням про те, що землі оборони, призначені для розміщення військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій ЗСУ можуть використовуватися для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження.

Уточнюється, що мова йде про засоби, які належать підрозділам цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

Нагадаємо, раніше Рада підтримала підвищення своїх витрат. Зокрема, на діяльність парламенту в наступному році виділять майже 2 млрд гривень. При цьому на заробітну плату нардепів виділять 642 млн гривень, 46,5 млн гривень - на газету "Голос України" та на висвітлення роботи парламенту в ЗМІ. Крім того, 31 млн гривень виділять на телеканал "Рада", ще 97 млн направлять на автомобільну базу.