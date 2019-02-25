В уряді назвали понад 10 першочергових законопроектів

Фото: Степан Кубів (РБК-Украина)

Парламент має ухвалити урядовий законопроект № 9417 про про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

До Верховної Ради подано багато законопроектів, які мають бути проголосовані народними депутатами. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що депутати мають розглянути законопроект №9417 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

"Я хочу підтримати те, що законопроекти №9406, №9476, №7473, № 9532 (Проект Закону про режим спільного транзиту, - ред.), №7276, - це ті законопроекти, які необхідно проголосувати. А також підтримати законопроект №9532", - заявив Кубів.

За його словами, парламент також має ухвалити урядовий законопроект № 9417 про про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Ми разом повинні прийняти важливі законопроекти №6235 щодо технічних регламентів та 8370 щодо військових стандартів НАТО, а також №7123 про стандартизацію, № 9061 і № 6023", - додав він.

Кубів наголошує, що парламент також має прийняти президентський законопроект №2413-А "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг".

9406 - Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного постачання електричної енергії суб'єктам господарювання, що надають комунальні послуги та коригування цін/тарифів на комунальні послуги.

Нагадаємо, у четвер, 28 лютого, Верховна рада розгляне допрацьований до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної - "мовний закон".