В ВР ожидают изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы: названа цель

По ее словам, администрирование местных налогов входит в перечень наиболее проблемных вопросов органов местного самоуправления в 12 основных областях деятельности общин, на которые они сами уже неоднократно указывали. Речь идет об отсутствии стимулов в ОМС относительно местного экономического развития, привлечении предприятий на свою территорию.

"А именно из-за утраты поступлений НДФЛ бюджетами местного самоуправления из-за того, что юрлица платят его не по местонахождению, а месту своей регистрации. Это можно исправить только через изменения в бюджетный и налоговый кодексы, чтобы НДФЛ относился к местным бюджетам в соответствии с европейской практикой и усовершенствовав механизм горизонтального выравнивания местных бюджетов. Это – один из 150 индикаторов, без выполнения которых 50 млрд евро, предоставляемых по программе Ukraine Facility, получить мы не сможем", – подчеркнула Шуляк.

Парламентарий также подчеркнула, что вопрос администрирования местных налогов достаточно болезненный для большинства органов местного самоуправления, поскольку на сегодняшний день нет единства в этом вопросе: пригородные объединенные территориальные общины стремятся, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивался по месту жительства субъекта хозяйственной деятельности, в то время как городские власти настаивают, чтобы уплата производилась по месту ее ведение.

Впрочем, поскольку сегодня нет технической возможности для администрирования НДФЛ по месту жительства – нет механизма регистрации физических лиц, в парламенте склоняются к варианту уплаты по месту ведения хозяйственной деятельности.

Предполагаемое и адекватное финансирование, отметила Шуляк, необходимо для развития и поддержания возможности на местах внедрять проекты. Поэтому фискальная децентрализация, в частности уплата НДФЛ в бюджеты территориальных общин - критически важный мотивирующий фактор для органов местного самоуправления. Важно сохранить прогресс и одновременно искать дальнейшие пути совершенствования, включая приведение налогового законодательства в соответствие с наилучшими международными практиками, подчеркнула нардеп.

Последнее будет включать оценку возможностей изменения существующей практики распределения налоговых поступлений там, где проживает налогоплательщик, а не там, где работодатель зарегистрирован. В более общем плане Украина будет рассматривать возможности улучшения общего процесса фискальной децентрализации и лучшие способы сбалансировать распределение доходов и расходов центральных, местных органов власти и органов местного самоуправления, резюмировала Шуляк.