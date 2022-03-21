ВР звернулася до Єврокомісії та ЄП з проханням пришвидшити отримання членства України в ЄС

"Переконливо просимо Вас сприяти швидкому отриманню позитивного висновку Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата як початкового кроку до прискореного проходження процедури отримання повноправного членства в Європейському Союзі, яке прокладатиме шлях для рішення Ради Європи розпочати попередні переговори з Україною", - йдеться у зверненні.

Керівники українського парламенту, голови депутатських фракцій і груп переконані, що рішення Європейського Союзу про невідкладний вступ України до ЄС стане ключовим чинником стримування російської агресії та винагородою українському народові у його боротьбі за свободу, демократію та європейські цінності.

Шуляк зазначає, що понад 86% українців вітають євроінтеграцію і вірять, що Україна найближчим часом стане членом ЄС.

"За останні роки наша країна зробила дуже багато для того, щоб стати частиною ЄС, а комплексний аналіз досягнутих цілей Угоди про асоціацію показав, що вони відповідають копенгагенським критеріям. Гадаю, настав час надати Україні статус кандидата. Це буде початковим кроком до прискореного проходження процедури отримання повноправного членства в ЄС. Україна заслужила цей статус. Особливо в нинішній час, коли стала щитом для Європи, який захищає усіх від кривавого окупанта", - наголосила вона.