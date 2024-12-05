В ВР могут увеличить штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью

Паркомест для людей с инвалидностью вскоре может увеличиться, учитывая запрос общества и реалии последствий полномасштабной войны. В то же время следует увеличить штрафы за парковку на этих местах для людей, у которых нет инвалидности. Сумма штрафа до 2000 гривен, действующая сейчас, мала и может вырасти в разы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

По ее словам, транспортная инфраструктура крупных городов и особенно столицы пока не рассчитана на реальное количество авто и реальную потребность в парковочных местах. Следовательно, ситуация с парковкой авто в местах, которые для этого не предусмотрены, становится все хуже. Как следствие, жители городов паркуются в неназначенных для этого местах и особенно на местах для парковки людей с инвалидностью.

"Чтобы как-то исправлять эту ситуацию в новых государственных строительных нормах, которые начали действовать еще до войны, было предусмотрено увеличение паркомест при возведении объектов жилой недвижимости. Но застройщики, пытающиеся уменьшить свои расходы, иногда эту норму игнорируют. Следовательно - паркомест недостаточно и люди вынуждены парковаться там, где могут. Например, на местах, предназначенных для людей с инвалидностью", - объяснила глава комитета градостроительства.

Она привела пример - недавно во Львове ветеран сделал замечание водителю, который запарковал свой автомобиль на месте парковки, предназначенной для людей с инвалидностью. Нарушитель машину не убрал, добавила Шуляк, вместо этого ветеран получил обиды в свой адрес и попытку наезда на него этим автомобилем.

Такие кейсы, к сожалению, не единичны, отмечает Шуляк, и решать проблему нужно системно. Во-первых, за счет увеличения штрафов для нарушителей. Во-вторых, за счет усовершенствования законодательства об ответственности за проектирование жилых домов и инфраструктуры с ненадлежащим обеспечением паркомест.

"Нести реальную ответственность должны как те, кто возводит дома без нужного количества паркомест, так и те, кто в результате паркуется не там, где надо. Сейчас штрафы могут составлять до 2 тысяч гривен. Но как показывает практика, этого мало. В то же время нам следует позаботиться и об увеличении количества паркомест для людей с инвалидностью. В комплексе это будет способствовать решению проблемы", - уверена Шуляк.

Она подчеркнула, что последние два шага должны реализоваться в ближайшие годы, поскольку из-за войны количество людей с инвалидностью неуклонно растет, так что остро стоит потребность в создании безбарьерной среды. В частности, в возможности запарковаться.

"Можно убеждать словами, но если они не работают, должны быть действия. Как видим, ласково уговаривать не нарушать законодательство, иногда не срабатывает. Поэтому, думаю, есть смысл действовать. С эвакуаторами сработало - люди поняли, что это дорого. Следовательно, должно сработать в случае парковки на местах для людей с инвалидностью", - считает Шуляк.

Глава комитета градостроительства также отметила, что в ближайшее время в парламенте будет рассмотрен новый законопроект, цель которого - упорядочить правила размещения в Украине МАФов и парковок и условий получения разрешений на это. Соответствующий проект закона №10308 зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря 2023 года.

"Законопроект двигается тяжело, есть определенное сопротивление. Но, надеюсь, мы сможем довести его до конца. Как показывает практика, это возможно", - подытожила Шуляк.