VR Capital оскаржить рішення апеляційного суду щодо недійсності права вимоги до УЗ

16 вересня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу "Укрзалізниці", визнавши недійсним укладений між "Промінвестбанком" та інвестиційним фондом VR Global Partners, L.P. ("VRGP"), що базується в Нью-Йорку, договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості Укрзалізниці. VRGP не погоджується з рішенням суду й буде оскаржувати його у касаційному порядку до Верховного суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-реліз компанії.
"Учорашнє рішення стало наругою над правосуддям та черговим проявом ключової проблеми всіх іноземних інвесторів в Україні - недотримання верховенства права та неможливості для іноземних інвесторів захистити свої законні права в українських судах. Простими словами це була пародія на правосуддя. Дії суду були пронизані порушеннями належної процесуальної процедури, обговорення у нарадчій кімнаті тривало лише кілька хвилин, а рішення скасувати вердикт суду першої інстанції явно було прийняте ще до початку судового засідання", - заявив президент VR Capital Group Ltd. Річард Дейтц.
Водночас він додав, що компанія не здивована цим рішенням. Зокрема, за його словами, у липні для обговорення конфлікту з "Укрзалізницею" його запрошував заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.
"З моменту тієї зустрічі ми відчули величезний адміністративний тиск на судову систему, кульмінацією якого стало вчорашнє рішення. Колегії суддів постійно змінювались, оскільки судді брали самовідвід, А в одному із найбільш кричущих прикладів тиску нова апеляційна колегія з трьох суддів була сформована в результаті "лотереї", в якій 51 з 54 можливих суддів не змогли взяти участь оскільки саме в той день вони перебували у відпустці. Судова система повинна працювати не так і такі практики не допоможуть Україні залучити інвестиції, необхідні для розвитку економіки країни і створення робочих місць", - додав Дейтц.
Рішення апеляційного суду було прийняте з безпрецедентним нехтуванням закону та всупереч вже встановленій практиці Великої палати Верховного суду, переконаний президент VR Capital Group Ltd.
"Крім того, суд не повідомив сторони у належний спосіб про дату засідання, посилаючись на відсутність у суді поштових марок. Суд також відмовив VRGP у клопотанні про надання юридично обов'язкового двотижневого строку на подання відзиву, надавши менше ніж добу для підготовки та подання позиції VRGP у цій резонансній справі. Попри такий короткий термін, VRGP представила свою позицію на 68 сторінках, однак суд навіть не вважав за потрібне оголосити перерву в засіданні для вивчення матеріалів та, формально заслухавши сторони, виніс рішення всього за 2 хвилини обговорення в нарадчій кімнаті", - повідомляють в компанії.
Як заявив представник VRGP, правосуддя з яким вони зіткнулися в Україні, є ще більш шокуючим, якщо враховувати той факт, що апеляційні скарги VRGP на явно незаконні ухвали, які заблокували виконання рішень Верховного суду про стягнення боргів з Укрзалізниці, вже понад 5 місяців не розглядаються апеляційними судами. У цій же справі для розгляду спору по суті суду було достатньо одного засідання і взагалі не потрібен був час на попереднє вивчення документів.
Зазначається також, що VRGP отримала вже шість рішень Верховного суду на свою користь у справах про стягнення боргів з "Укрзалізниці".
"Намагаючись уникнути виконання цих рішень, "Укрзалізниця" подала позов про визнання недійсним придбання кредитів VRGP. Господарський суд м. Києва 27 липня 2021 року відхилив позов "Укрзалізниці". Вчорашнє рішення, яким було скасовано рішення господарського суду, буде оскаржене", - резюмують в компанії.
Нагадаємо, VR Global Partners, L.P. - інвестиційний фонд, яким керує VR Advisory Services Ltd ("VRASL"). VRASL зареєстрований в Американській комісії з цінних паперів та бірж як інвестиційний радник, а VR Advisory Services (UK) LLP, субпідрядний радник з питань інвестицій VRGP та деяких інших фондів, уповноважений Управлінням фінансової поведінки Великої Британії.
VRGP був створений у травні 1999 року і протягом свого існування став лауреатом понад 15 галузевих нагород у Нью-Йорку та Лондоні, включаючи минулорічну премію EuroHedge за довгострокові результати (20 років) серед глобальних макрофондів, що спеціалізуються на інвестиціях з фіксованим доходом та відносною вартістю.
VR Capital - це міжнародна фірма з управління активами, яка обслуговує клієнтську базу інституційних інвесторів з приблизно 5 млрд доларів США в активах інвесторів, що управляються за допомогою об’єднаних фондів. VR Capital - один з найбільших західних інвесторів в Україну, портфель авуарів якого перевищує 1 млрд доларів.
Маючи понад 22-річний досвід роботи, VR Capital фокусується на інвестиціях у ринки, що розвиваються, та у розвинені ринки. Фірма працює через свої головні офіси в Нью-Йорку та Лондоні, і понад 98 % активів, що перебувають під її управлінням, пов’язані з інвесторами в США та Західній Європі.