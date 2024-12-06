В ВР анонсировали повышение пенсий в марте следующего года

В марте 2025 года в Украине проиндексируют пенсии, а все социальные выплаты на следующий год будут сохранены в полном объеме.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украинского радио".

По ее словам, государственный бюджет 2025 очень похож на бюджет 2024, поскольку в нем приоритетом №1 для финансирования остаются оборонные потребности. Шуляк объяснила – поскольку на это почти не применяются средства международных партнеров, все расходы, связанные с финансированием ВСУ, покрываются за счет всех налогов, уплачиваемых украинским бизнесом.

При этом нардепка также опровергла информацию о законе о повышении налогов – она, по ее словам, не рекордная. Более того, если посмотреть на налоги, уплачиваемые в странах Евросоюза, то Украина здесь точно не на первом месте.

"Повышение налогов - не популярный шаг. Он может не нравиться бизнесу, он может не нравиться и работникам, потому что там определенное повышение военного сбора, но я не знаю другой альтернативы, каким образом воюющей стране поддерживать ее оборону", - подчеркнула Шуляк.

Она также подчеркнула, что, как и в 2024 году, в Госбюджете на 2025 год на втором месте стоят социальные расходы. Поэтому уже в марте предусмотрена и соответствующая индексация пенсий, которая проводилась и в 2024-м, и в 2023-м, и в 2022 годах.

"Несмотря на то, что полномасштабное вторжение, социальные выплаты и наши пенсионеры остаются, и это абсолютно правильно, в фокусе внимания украинского правительства. Поэтому все социальные выплаты будут сохранены и пенсии проиндексированы. Это тоже очень важно", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что в Госбюджете на 2025 год расходы на оборону предусмотрены больше, чем в этом году – речь идет о сумме более 2,2 трлн грн, что составляет более 26% ВВП. При этом значительные средства будут выделены на финансирование ветеранского направления.

"Сумма более чем в 2,2 трлн грн, что составляет более 26% от ВВП, - это достаточно значительная цифра, если даже сравнить с теми бюджетами, которые тратят на оборону страны-члены НАТО. Все расходы, относящиеся к заработным платам военных, остаются на том уровне, что было предусмотрено в бюджете 2024 года. Остаются и все надбавки для тех людей, которые на передовой. Также в бюджете на 2025 год предусмотрены существенные расходы, связанные с поддержкой ветеранов войны", - подытожила Шуляк.