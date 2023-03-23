Словили "жирную" цель. Украинские бойцы уничтожили российский "Зоопарк-2" на Донбассе (видео)

Подразделение Сил специальных операций во время ведения аэроразведки на Донецком направлении обнаружил и преследовал вражеский "Зоопарк-2", который постоянно менял позицию.

После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса, одно из подразделений Сил обороны нанесло огневое поражение.

С помощью мастерства украинских защитников парк уничтоженной техники россиян пополнился еще на одну единицу.

Отметим, что это уже не в первый раз, когда украинские военные уничтожают российский "Зоопарк". Такую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы уничтожили в декабре.

Россияне используют такие комплексы, в частности, для определения позиций украинской артиллерии.

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