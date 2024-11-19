ВПЛ могут потерять выплаты при переезде: как этого избежать

Как отмечают в министерстве, внутренние переселенцы должны уведомить орган социальной защиты населения о перемещении на другое место жительства или о возвращении домой.

Для продления выплат орган социальной защиты населения по новому месту жительства делает запрос в соответствующий орган по предыдущему месту жительства. Национальная социальная сервисная служба может избирательно проверить факт проживания ВПЛ.

В случае, когда переселенцев не найдут по фактическому месту жительства, специалисты делают запись в акт. ВПЛ в течение 10 календарных дней прибыть в орган соцзащиты по месту нахождения на учете.

Если этого не сделать, орган соцзащиты принимает решение о прекращении выплат со следующего месяца.

Возобновляется денежная помощь, когда переселенец становится на учет ВПЛ по месту фактического проживания.