ВПЛ могут быстрее получить работу при переселении: алгоритм действий
Наличие работы - это важный фактор для внутренне перемещенных лиц. Украинцам, покинувшим свои дома и переехавшим в другой регион, могут помочь трудоустройство на новом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
При переезде в новый город переселенцам важно удачно интегрироваться в общину. А одним из ключевых факторов интеграции - наличие работы.
Минреинтеграции собрало список учреждений, которые помогут быстрее трудоустроиться на новом месте. В том числе среди них:
-
Единый портал вакансий Государственного центра занятости. Портал включает более 200 тысяч актуальных вакансий по всей стране. Ознакомиться с вакансиями можно по ссылке.
-
Советы ВПЛ и Координационные центры поддержки гражданского населения в областях. Всесторонне помогают переселенцам интегрироваться в новые общины.
-
Местные центры занятости. Консультируют по трудоустройству, профессиональному обучению или переобучению, сопровождают на всех этапах поиска работы.
-
С информацией о необходимых документах и процессе регистрации ВПЛ в отделениях Государственного центра занятости можно ознакомиться по ссылке.
-
Негосударственные службы поиска. Имеют свои списки вакансий.
-
Правительственная программа "єРобота". ВПО могут получить гранты, используя программы "Собственное дело" или "Гранты на создание или развитие собственного бизнеса".
Узнать условия программ можно по указанной ссылке.
Читайте также о том, как переселенцам не потерять выплаты, находясь за границей.
Раньше мы писали о том, сколько можно находиться за границей, чтобы не потерять выплаты ВПЛ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.