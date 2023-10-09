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ВПЛ могут быстрее получить работу при переселении: алгоритм действий

Украина, Понедельник 09 октября 2023 06:55
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ВПЛ могут быстрее получить работу при переселении: алгоритм действий Фото: при переезде в другой регион ВПЛ могут трудоустроиться быстрее (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Наличие работы - это важный фактор для внутренне перемещенных лиц. Украинцам, покинувшим свои дома и переехавшим в другой регион, могут помочь трудоустройство на новом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

При переезде в новый город переселенцам важно удачно интегрироваться в общину. А одним из ключевых факторов интеграции - наличие работы.

Минреинтеграции собрало список учреждений, которые помогут быстрее трудоустроиться на новом месте. В том числе среди них:

  • Единый портал вакансий Государственного центра занятости. Портал включает более 200 тысяч актуальных вакансий по всей стране. Ознакомиться с вакансиями можно по ссылке.

  • Советы ВПЛ и Координационные центры поддержки гражданского населения в областях. Всесторонне помогают переселенцам интегрироваться в новые общины.

  • Местные центры занятости. Консультируют по трудоустройству, профессиональному обучению или переобучению, сопровождают на всех этапах поиска работы.

  • С информацией о необходимых документах и процессе регистрации ВПЛ в отделениях Государственного центра занятости можно ознакомиться по ссылке.

  • Негосударственные службы поиска. Имеют свои списки вакансий.

  • Правительственная программа "єРобота". ВПО могут получить гранты, используя программы "Собственное дело" или "Гранты на создание или развитие собственного бизнеса".

Узнать условия программ можно по указанной ссылке.

Читайте также о том, как переселенцам не потерять выплаты, находясь за границей.

Раньше мы писали о том, сколько можно находиться за границей, чтобы не потерять выплаты ВПЛ.

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