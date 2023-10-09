ВПЛ могут быстрее получить работу при переселении: алгоритм действий

Наличие работы - это важный фактор для внутренне перемещенных лиц. Украинцам, покинувшим свои дома и переехавшим в другой регион, могут помочь трудоустройство на новом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

При переезде в новый город переселенцам важно удачно интегрироваться в общину. А одним из ключевых факторов интеграции - наличие работы.

Минреинтеграции собрало список учреждений, которые помогут быстрее трудоустроиться на новом месте. В том числе среди них:

Единый портал вакансий Государственного центра занятости. Портал включает более 200 тысяч актуальных вакансий по всей стране. Ознакомиться с вакансиями можно по ссылке.

Советы ВПЛ и Координационные центры поддержки гражданского населения в областях. Всесторонне помогают переселенцам интегрироваться в новые общины.

Местные центры занятости. Консультируют по трудоустройству, профессиональному обучению или переобучению, сопровождают на всех этапах поиска работы.

С информацией о необходимых документах и процессе регистрации ВПЛ в отделениях Государственного центра занятости можно ознакомиться по ссылке.

Негосударственные службы поиска. Имеют свои списки вакансий.

Правительственная программа "єРобота". ВПО могут получить гранты, используя программы "Собственное дело" или "Гранты на создание или развитие собственного бизнеса".

Узнать условия программ можно по указанной ссылке.

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