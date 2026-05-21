ВПЛ "дешевле" втрое, но бизнес выбирает мигрантов: в чем парадокс

17:13 21.05.2026 Чт
3 мин
Почему иностранный рабочий бизнесу выгоднее переселенца?
aimg Александр Бердинских aimg Валерия Абабина
ВПЛ "дешевле" втрое, но бизнес выбирает мигрантов: в чем парадокс Фото: Украинский бизнес выбирает мигрантов вместо ВПЛ (Getty Images)
Более 50% ВПЛ готовы сменить регион ради работы. Но первая неделя в новом городе ставит перед ними неразрешимую задачу.

Об этом пишет РБК-Украина в статье "Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 миллиона работников".

Ежемесячное содержание даже неквалифицированного иностранного рабочего обходится компании минимум в 40 тысяч гривен. Сюда входит зарплата от 30 тысяч гривен и обеспечение жильем.

Отдельной статьей расходов являются услуги международной рекрутинговой компании - от тысячи до 1 500 долларов за поиск, доставку и легализацию одного человека. К этому добавляются месяцы бумажной волокиты и языковой барьер.

Для сравнения: украинец готов выполнять аналогичную неквалифицированную физическую работу за 10-15 тысяч гривен в месяц. Разница - в два-три раза.

"Для того чтобы даже неквалифицированный иностранец из бедной страны приехал работать в Украину, ему нужно платить минимум 30 тысяч гривен в месяц. Кроме того, его нужно обеспечить жильем", - пояснил РБК-Украина кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Главный барьер - жилищный тупик

Более 50% ВПЛ заявляют о готовности сменить регион ради хорошей вакансии. Но первая неделя в новом городе ставит перед человеком неразрешимую задачу: аренда жилья в крупных городах неподъемна.

Например, в Киеве цены на аренду на 22% выше средних по стране, а даже в регионах она стоит 8-12 тысяч гривен в месяц.

Принципиальная разница - в подходах бизнеса к двум категориям работников. Для иностранцев работодатели строят или арендуют общежития прямо на территории предприятий: схема отработана и понятна.

Для ВПЛ такого механизма - ни на уровне государства, ни на уровне рынка - не существует.

"Польский опыт показывает, что рынок труда сам по себе не способен соединить вакансию, работника и жилье. Эта связь требует отдельной системы координации", - отметил в комментарии РБК-Украина польский аналитик Томаш Богдевич из Gremi Personal.

Теневой фактор и квалификационный разрыв

Проблему усугубляют еще два фактора. Первый - мобилизационный. Значительная часть мужчин-переселенцев призывного возраста избегает официального трудоустройства и регистрации в центрах занятости, чтобы данные не попали в ТЦК.

Из-за этого вакансии в тяжелом физическом труде - строительстве, монтаже, ремонтах - остаются пустыми, а рынок, по оценке экспертов, "почернел".

Второй - квалификационный. Люди переезжают из промышленных регионов Востока в аграрные области Центра. Офисные специалисты или работники старшего возраста не могут и не готовы быстро переквалифицироваться на тяжелую строительную или монтажную работу.

"Если 30-летнему еще относительно легко освоить новую специальность, то для человека 50-60 лет это уже очень проблематично", - отметил заведующий отделом миграции Института демографии НАН Украины Алексей Позняк.

Мигранты - не решение

Большинство экспертов, опрошенных РБК-Украина, сходятся в одном: массовый завоз работников из третьих стран является временным и слишком дорогим выходом.

Приоритетом для государства и бизнеса должно стать возвращение украинцев из-за границы и максимальное привлечение внутренних резервов - прежде всего ВПЛ, которые уже находятся в стране.

По словам министра экономики Алексея Соболева, для обеспечения 7% ежегодного роста ВВП Украине в течение следующих 10 лет нужно 4,5 миллиона дополнительных работников.

Государство планирует искать их прежде всего внутри страны - среди 18 миллионов людей, которые сейчас находятся вне рынка труда.

