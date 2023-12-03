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ВПЛ автоматически продлят выплаты на полгода: каким категориям

Фото: стали известны категории ВПЛ, которым автоматически продлят выплаты на полгода (РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Кабмин рассказал, каким категориям ВПЛ с 1 декабря продолжат выплаты на полгода без дополнительного обращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции.

В Украине выплачивается ежемесячное государственное пособие на проживание для ВПЛ. 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Помощь семье автоматически продлится на полгода, если:

  • среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В данный момент, прожиточный минимум составляет 2093 грн;
  • если в составе семьи есть:
    • люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за маленькими детьми (до 6 лет включительно) или детьми с тяжелыми заболеваниями;
    • лица с инвалидностью I или II группы;
    • граждане, которые воспитывают трое и более детей младше 18 лет;
    • которые ухаживают за инвалидами, детьми-инвалидами, пожилыми людьми или людьми с психическими расстройствами, или людьми, достигшими 80-летнего возраста;
  • люди, которые работают социальными работниками и получают за это зарплату;
  • студенты, которые не проживают в общежитии и обучаются по дневной или дуальной форме в заведениях среднего, профессионального или высшего образования, могут получить помощь;
  • есть трудоспособное лицо, которое в первые 6 месяцев получения выплат ВПЛ начало работать или заниматься бизнесом. При этом его среднемесячный доход не должен превышать 3 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Эти категории ВПЛ, которым выплаты были назначены впервые с 1 августа 2023 года, смогут получать пособие еще 6 месяцев.

Ранее мы писали, как ВПЛ обжаловать прекращение помощи. Кабмин объяснил алгоритм действий для одной категории.

Также мы писали, что продолжить выплаты ВПЛ могут семьям в регионах, где не работают детские сады.

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