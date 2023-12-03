ВПЛ автоматически продлят выплаты на полгода: каким категориям

В Украине выплачивается ежемесячное государственное пособие на проживание для ВПЛ. 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.
Помощь семье автоматически продлится на полгода, если:
среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В данный момент, прожиточный минимум составляет 2093 грн;
если в составе семьи есть:
люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за маленькими детьми (до 6 лет включительно) или детьми с тяжелыми заболеваниями;
лица с инвалидностью I или II группы;
граждане, которые воспитывают трое и более детей младше 18 лет;
которые ухаживают за инвалидами, детьми-инвалидами, пожилыми людьми или людьми с психическими расстройствами, или людьми, достигшими 80-летнего возраста;
люди, которые работают социальными работниками и получают за это зарплату;
студенты, которые не проживают в общежитии и обучаются по дневной или дуальной форме в заведениях среднего, профессионального или высшего образования, могут получить помощь;
есть трудоспособное лицо, которое в первые 6 месяцев получения выплат ВПЛ начало работать или заниматься бизнесом. При этом его среднемесячный доход не должен превышать 3 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
Эти категории ВПЛ, которым выплаты были назначены впервые с 1 августа 2023 года, смогут получать пособие еще 6 месяцев.