RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взятка Лозинскому: организатора арестовали с залогом 100 млн гривен

Фото: Василий Лозинский (facebook.com.lozvasyl)
Автор: Елизавета Драбкина

Высший антикоррупционный суд арестовал организатора предоставления взятки бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому с альтернативой внесения залога в сумме 100 000 472 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что следственная судья удовлетворила ходатайство детектива НАБУ в полном объеме. Таким образом, к организаторуу применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей - до 24 марта включительно.

Взяточническая афера

21 января Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. В Кабмине подтвердили, что правоохранители подозревают заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.

Позже НАБУ сообщило детали взяточнической аферы, к которой причастен Лозинский. Отмечалось, что чиновники присвоили часть госсредств, предназначенных для восстановления объектов критической инфраструктуры. Чиновники заключали с предпринимателями договоры по завышенным ценам, а разницу забирали себе. Таким образом, Лозинского разоблачили на взятке в 400 тысяч долларов.

22 января Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУАнтикоррупционный суд