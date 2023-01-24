Взятка Лозинскому: организатора арестовали с залогом 100 млн гривен

Сообщается, что следственная судья удовлетворила ходатайство детектива НАБУ в полном объеме. Таким образом, к организаторуу применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей - до 24 марта включительно.

Взяточническая афера

21 января Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. В Кабмине подтвердили, что правоохранители подозревают заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.

Позже НАБУ сообщило детали взяточнической аферы, к которой причастен Лозинский. Отмечалось, что чиновники присвоили часть госсредств, предназначенных для восстановления объектов критической инфраструктуры. Чиновники заключали с предпринимателями договоры по завышенным ценам, а разницу забирали себе. Таким образом, Лозинского разоблачили на взятке в 400 тысяч долларов.

22 января Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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