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Вперше після захоплення Афганістану. Талібан проведе переговори у Європі

Автор: Іванна Шовкун

У ніч на 23 січня делегація радикального ісламістського руху Талібан прибула до столиці Норвегії Осло. Там 15 представників талібів проведуть переговори із західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В Осло делегати досі невизнаного жодною країною режиму зустрінуться із представниками Норвегії та Європейського Союзу, а також із представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та США. Темою переговорів будуть права людини та гуманітарна допомога афганському народу.

При цьому глава МЗС Норвегії Аннікен Хюїттфельдт підкреслив, що переговори "не будуть легітимізацією або визнанням талібів". А спікер Талібана Забіхулла Муджахид у свою чергу заявив, що нова влада Афганістану вжила заходів "для задоволення вимог західного світу" і сподівається зміцнити відносини з європейськими країнами "за допомогою дипломатії".

Зазначають, що ці триденні переговори в Європі стануть першими з моменту захоплення влади в Афганістані. Це сталося у серпні 2021 року.

Нагадаємо, таліби заарештували популярного університетського професора. Він відверто критикував владу Афганістану.

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Афганистан