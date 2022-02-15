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Вперше в Україні: "смотрящему" у в'язниці дали 7 років через злочинний вплив

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Житомир, Вівторок 15 лютого 2022 17:38
Вперше в Україні: "смотрящему" у в'язниці дали 7 років через злочинний вплив Фото: Офіс генпрокурора повідомив про перший реальний термін для "смотрящего" у в'язниці (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вперше в Україні винесли вирок за поширення злочинного впливу так званому "смотрящему" у в'язниці. Богунський райсуд Житомира дав понад 7 років позбавлення волі чоловіку, який з в'язниці намагався вибити неіснуючі борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що вперше в Україні до реального покарання засуджений ув'язнений, який перебуває в статусі "смотрящего" у в'язниці. З урахуванням не відбутого терміну йому дали 7 років і 2 місяці позбавлення волі.

За даними слідства, уродженець Житомирської області відбував своє дванадцяте покарання в колонії і на прохання раніше судимої місцевої жительки намагався вибити неіснуючий борг, вдвічі збільшивши його суму.

"Засуджений неодноразово дзвонив по телефону і вимагав сплатити гроші до конкретної дати. У разі несплати погрожував застосувати свій кримінальний авторитет і залучити підконтрольних йому осіб на волі для фізичної розправи і знищення майна", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що стосовно замовниці також направлено обвинувальний акт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали "кримінального авторитета" з Росії, який знаходиться в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

До цього СБУ ліквідувала тюремні банди, які координувалися "злодіями в законі" з Російської Федерації.

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