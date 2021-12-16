Вперше за шість років. "Газпром" прокачав через Україну мінімальну кількість газу

Транзит російського газу по території України до країн ЄС у цьому році склав близько 145 млрд м3. Що стало мінімальною позначкою за останні 6 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Оператора ГТС України" Сергія Макогона в Facebook.
За його словами, "Газпром" рапортує про прокачку через Україну у 2021 році 40 млрд м3, що майже на 30% менше ніж у 2020 році та 45% менше ніж у 2019.
"Взагалі у 2021 році обсяг постачання "Газпромом" газу у країни ЄС складе близько 145 млрд м3, що стане мінімумом за останні 6 років та менше ніж у пандемічному 2020 році. І це на фоні максимальних цін на газ у ЄС та значного зростання постачання газу до Туреччини та Китаю", - написав Макогон.
Він зазначив, що попри заяви Кремля про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн м3 за добу.
"Ціна на газ у ЄС вже перевищила 1500 доларів і це є результатом небажання РФ збільшувати постачання у ЄС доки не буде сертифікований "Північний потік-2". Маю надію, що такий шантаж не пройде та Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", - наголосив Макогон.
Він підкреслив, що потужність української ГТС складає 145 млрд м3, чого, за його словами, достатньо щоб забезпечити весь експорт "Газпрому" до ЄС навіть без інших існуючих газогонів (ПП-1, Ямал та інші).
Нагадаємо, вчора російський "Газпром" заявив, що виконав зобов'язання щодо транзиту газу через Україну.
Додамо, раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон припустив, що Росія припинить фізичний транзит газу через Україну вже цієї зими.