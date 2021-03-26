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Вперше в історії України: МЗС ухвалив стратегію публічної дипломатії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 11:11
Вперше в історії України: МЗС ухвалив стратегію публічної дипломатії Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України затвердило стратегію публічної дипломатії. Вона розрахована на 5 років.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він назвав цю стратегію "згустком енергії публічної дипломатії".

"На цьому тижні на засіданні колегії "ми взяли нову вагу", рекордну, для України, тому що була ухвалена стратегія публічної дипломатії. Це грунтовний документ, який вперше в історії України з'являється в нашій державі", - повідомив Кулеба.

За його словами, публічна дипломатія потребує синергії органів державної влади та недержавного сектору. МЗС є координуючим органом, зазначив Кулеба.

"Стратегія розрахована на 5 років і на її основі будемо розвивати позитивний імідж України за кордоном", - повідомив міністр.

Кулеба зазначив, що вперше в Україні сформульовано та визначено 7 напрямів публічної дипломатії:

  • культурна,
  • експертна,
  • економічна,
  • кулінарна,
  • цифрова,
  • науково-освітня,
  • спортивна.

Також сформульовано 5 принципів роботи публічної дипломатії:

  • проектний менеджмент,
  • іноваційність,
  • повага до культурного різноманіття,
  • людиноцентричність,
  • відповідальність.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дозволив українським посольствам організувати дистанційну роботу в інших державах.

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