ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МЗС найближчим часом ухвалить стратегію публічної дипломатії, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 18:43
МЗС найближчим часом ухвалить стратегію публічної дипломатії, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проанонсував ухвалення стратегії публічної дипломатії. Це відбудеться найближчим часом.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає "Урядовий портал".

"Пандемія принесла не лише виклики, але і нові можливості для "м’якої сили". Наприклад, внаслідок обмеження глобальної свободи пересування суттєво збільшилася роль онлайну. Ми в МЗС скористалися цією нагодою та збільшили присутність України у світовій мережі. Ми створили офіційний вебсайт Ukraine.ua - по суті, офіційну онлайн-браму до України”, - сказав голова відомства.

Він також зазначив, що радий побачити прогрес України в рейтингу індексу "м'якої сили" у 2021 році. Крім того, він зазначив, що індекс також демонструє високий потенціал для України, що стосується історії та культурної спадщини.

У глобальному рейтингу індексу "м'якої сили", у 2021 році Україна посіла в ньому 61-ше місце, втративши 15 позицій порівняно з 2020 роком. Водночас Україна значно випередила інші пострадянські країни, зокрема Азербайджан (72-ге місце), Казахстан (75-те місце) і Узбекистан (81-ше місце).

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що указ президента України щодо можливості працювати українським посольствам дистанційно з Києва дозволить оптимізувати управління, зробити посольства більш мобільними та дешевими для платників податків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Дмитро Кулеба
NEWS
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію