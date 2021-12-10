RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вперше в історії: одразу дві українки здобули медалі у змаганнях з лижної акробатики

Автор: Сергій Пишкін

Вперше в історії, одразу дві українські спортсменки здобули медалі зі змагань з лижної акробатики. Нагородами відзначились Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

В рамках Кубка світу з лижної акробатики:

  • Анастасія Новосад здобула золото;
  • Ольга Полюк - бронзу.

"Для обох це перші нагороди в особистих змаганнях на Кубку світу", - пише пресслужба НОК.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, в рамках юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, українці здобули дві золоті медалі.

Також 6 грудня юні спортсмени з України Олексій Середа та Ксенія Байло відзначились золотом на чемпіонаті світу зі стрибків у воду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна