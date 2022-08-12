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Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 19:11
Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Фото: Папа Римський Франциск (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це третій дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Провів розмову з понтифіком. Поінформував про агресію, яку РФ вчиняє проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які повинні доносити до світу правду про жахи, які агресор здійснює в Україні", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.

Нагадаємо, в липні Франциск в черговий раз заявив про бажання відвідати Україну, щоб покласти край війні.

А в серпні повідомлялося, що він вже обговорював поїздку до Києва з українським послом у Ватикані.

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Володимир Зеленський Папа римський
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