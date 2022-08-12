Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це третій дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.

"Провів розмову з понтифіком. Поінформував про агресію, яку РФ вчиняє проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які повинні доносити до світу правду про жахи, які агресор здійснює в Україні", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в липні Франциск в черговий раз заявив про бажання відвідати Україну, щоб покласти край війні.

А в серпні повідомлялося, що він вже обговорював поїздку до Києва з українським послом у Ватикані.

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