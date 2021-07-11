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Вперше в історії: у Німеччині оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки

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Саксонія-Ангальт, Неділя 11 липня 2021 13:25
Вперше в історії: у Німеччині оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки Фото: у Німеччині оголосили НС через кібератаку (freepik.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Вперше в Німеччині хакерська атака призвела до оголошення режиму надзвичайної ситуації. Його ввела влада району Ангальт-Біттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

У регіоні сервери місцевої адміністрації не можуть відновити роботу через атаку на комп'ютерну систему. В результаті влада округу, населення якого становить близько 157 тисяч осіб, більше не може проводити соціальні виплати.

"Ми практично повністю паралізовані - і так триватиме протягом найближчого тижня", - заявив речник місцевої влади.

Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу. Федеральне управління з інформаційної безпеки каже, що його фахівці перебувають на місці події.

Фахівці підозрюють, що тут йдеться про випадок шантажу. Зазвичай у таких випадках зловмисники шифрують дані, які дешифрують тільки після сплати необхідної суми.

Нагадаємо, у березні на комп'ютери депутатів Бундестагу здійснили кібератаку. Підозрюють хакерів з Росії.

Також у березні шість федеральних земель Німеччини зазнали кібератаки.

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Германия кібератака надзвичайні ситуації
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