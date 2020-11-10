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Вперше з квітня в Італії за добу від COVID-19 померло майже 600 осіб

Автор: РБК-Україна

За останню добу в Італії зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом. Водночас вперше з квітня кількість померлих наблизилася до 600.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Так, за останню добу зареєстрували 35 098 нових хворих, померли 580 хворих.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Ломбардії - майже 11 тисяч, а також у П’ємонті, Венето, Кампанії та Лаціо.

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У реанімаціях перебуває 2 971 хворих. Одужали за останню добу понад 17 730 пацієнтів з коронавірусом.

Напередодні директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявив, що на сьогодні пандемія COVID-19 вже вийшла за рамки звичайної надзвичайної ситуації. Кількість підтверджених заражень перевищила 50 млн осіб.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що світу треба зайнятися підготовкою до нової пандемії. При цьому в організації не уточнили, про яку саме масову хворобу йдеться на цей раз.

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