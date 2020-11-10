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Впервые с апреля в Италии за сутки от COVID-19 умерло почти 600 человек

Автор: РБК-Украина

За последние сутки в Италии зафиксировали более 35 тысяч новых заражений коронавирусом. В то же время впервые с апреля число умерших приблизилось к 600.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Так, за последние сутки зарегистрировали 35 098 новых больных, умерли 580 больных.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Ломбардии - почти 11 тысяч, а также в Пьемонте, Венето, Кампании и Лацио.

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В реанимации находится 2 971 больных. Выздоровели за последние сутки более 17 730 пациентов с коронавирусом.

Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что на сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн случаев.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что миру надо заняться подготовкой к новой пандемии. При этом в организации не уточнили, о какой именно массовой болезни идет речь на этот раз.

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