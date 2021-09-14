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Вперше за понад 60 років: у Британії почалася реставрація Стоунхенджа

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Британія, Вівторок 14 вересня 2021 21:07
Вперше за понад 60 років: у Британії почалася реставрація Стоунхенджа Фото: у Британії почалася реставрація Стоунхенджа (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Великобританії почалася масштабна реставрація Стоунхенджа. Камені, на яких з'явилися тріщини, відремонтують вперше за понад 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Роботи почалися після того, як лазерне сканування показало, що камені перемичок, шви і бетонний розчин, за допомогою якого вони балансують між вертикальними каменями, зазнали ерозії.

Очікується, що робота фахівців займе близько двох тижнів.

Зокрема, будуть встановлені будівельні ліси, щоб робітники могли дістатися до вершини каменів і замінити руйнується бетонний розчин на розчин вапна.

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