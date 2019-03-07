Уперше за 28 років корупціонери відповідатимуть за законом, - Тимошенко

Тимошенко наголосила на необхідності покарання за корупційні оборудки в армії

Впервые за 28 лет коррупционеры ответят по закону. Об этом заявила кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции 7 марта в Киеве.

"Я хочу предупредить всех, без исключения, кто сегодня занимается коррупцией и ее возглавляет, – от действующего президента и его окружения до всех, кто задействован в коррупционных пирамидах, – вы первый раз за 28 лет будете реально отвечать по самому строгому закону", – заверила она.

Особенно лидер "Батькивщины" подчеркнула необходимость наказания за коррупционные сделки в армии: "Тот, кто заработал хоть одну копейку на войне, на беде – будет сидеть пожизненно! Никто нас в этом не остановит".

По мнению Тимошенко, действующий глава государства "в 2018 году часть своего состояния, свои деньги давал под проценты собственной воюющей стране", и это, по ее словам, ему также не сойдет с рук.

Она предупредила, что знает всех поименно, "кто строили финансовую пирамиду в НБУ и Министерстве финансов и получал от махинаций невиданные проценты". Им придется предстать перед законом, добавила политик.

Началом ответственности за "тарифную вакханалию" лидер "Батькивщины" назвала решение суда о необоснованности и незаконности повышения цен на газ для населения.

Тимошенко напомнила, что НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы, формирует своим указом президент: он назначает членов комиссии и увольняет их. Поэтому Порошенко лично контролирует тарифообразование, убеждена председатель партии.

"Президент персонально несет ответственность за всю тарифную коррупцию, тарифную несправедливость, которая происходила 5 лет. И он за это персонально отвечать", – заверила кандидат в президенты.

Новый президент немедленно изменит состав НКРЭКУ и, как следствие, будут установлены обоснованные и справедливые тарифы для населения, отметила политик.

"Спуску не будет никому. Даже не надейтесь! Вы точно знаете, что со мной никогда не могли договориться, потому что для меня первичное – это развитие страны и благосостояние нашего народа. И все, что вы взяли, – в многократно большем размере вы вернете народу. И, кстати, ни вылететь, ни выехать, ни выползти из страны мы вам не дадим!", – подытожила Тимошенко.