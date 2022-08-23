RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євро

Фото: курс євро впав нижче курсу долара (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 серпня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 36,29 гривень за євро. Курс євро став нижче курсу долара вперше з грудня 2002 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 серпня встановлено на такому рівні: 36,298 гривень за євро (-0,2706 грн). При цьому фіксований курс долара, як і раніше, становить 31,6756 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Востаннє курс євро був нижчим за курс долара 6 грудня 2002 року 5,326702 гривень за євро (курс долара - 5,3315 гривень).

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, курс Євро до долара 23 серпня досяг нового мінімуму за 20 років. Єдина європейська валюта знизилася на 0,15% до 0,9930 долара і знаходиться нижче ключового рівня в 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро